Schule ist in Deutschland egal

Nico Lumma. (Foto: next media accelerator/nma.vc)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Die Bildungspolitik in Deutschland hat auf ganzer Linie versagt. Man kann es leider nicht positiver ausdrücken. Wir sehen aktuell ganz klar, was in den letzten Jahrzehnten immer nur übertüncht wurde: Die Institution Schule wurde von uns allen im Stich gelassen, sie spielt einfach keine Rolle mehr. Es ging ja auch so, Deutschland exportierte immer wie ein Weltmeister und die Arbeitslosigkeit war niedrig. Die Schule blieb so, wie sie immer war, mit zwei, drei wenigen Ausnahmen: Smartboards, Mittagessen und zwölf Jahre bis zum Abitur. Damit habe ich dann auch schon die drei großen bildungspolitischen Debatten der letzten Jahrzehnte zusammengefasst.

Jetzt stellen Eltern im ganzen Land fest: Homeschooling geht überhaupt nicht, es fehlt jegliche Struktur, jegliche Basis. Je nach Gusto wird hier mal eine App vorgeschlagen oder dort mal ein Youtube-Video verlinkt, aber alles, was Lehrerinnen und Lehrer aktuell anbieten, wurde hektisch zusammengeklöppelt. Ich bin den Lehrerinnen und Lehrern dankbar, dass sie aktuell zeigen, was alles geht. Aber Schule ist immer noch analog und auf Präsenz ausgerichtet. Denn Schule wurde vernachlässigt, Schule ist ein Kostenfaktor und für die Politik gilt: Mit Bildung gewinnt man keine Wahlen, weil Veränderungen Teile der Elternschaft aufregen, also macht man lieber nichts, was die Wählerinnen und Wähler irritieren könnte. Schule als Institution ist im Kern noch im 19. Jahrhundert verankert, aber das bringt keine Entschleunigung mit sich, sondern lässt unsere Kinder zurück.

Wir brauchen in der Bildung in Deutschland einen Neustart, das wird jetzt hoffentlich allen deutlich. Deutschland ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, aber leistet sich Schulen, die von der Bausubstanz vergammeln und von Inhalten und Didaktik völlig aus der Zeit gefallen sind. Der mit viel Getöse auf den Weg gebrachte Digitalpakt Schule ist zwar endlich da, aber die Gelder sind noch lange nicht bei den Schulen angekommen. Sie sind allerdings auch ein Tropfen auf den heißen Stein, denn im Kern bleibt Schule Mangelverwaltung. Zudem wird jegliches kleine Pflänzchen der digitalen Innovation sofort durch Bedenkenträgerei und ein falsches Verständnis von Datenschutz zertreten.

UNSER GASTAUTOR Nico Lumma ist Managing Partner des next media accelerator in Hamburg und Mitgründer von D64 – Zentrum für digitalen Fortschritt.

Die Kinder dieses Landes sind unser größter Schatz und die Schulen werden von unser aller Steuern finanziert. Wir sollten dafür Sorge tragen, dass unsere Kinder nur das Beste bekommen: Top ausgebildete Lehrkräfte, die besten Lehrinhalte, natürlich auch digital, die besten Formen der Didaktik, sowohl für Präsenz als auch Distanz. Und natürlich gehört Breitband und WLAN in jeder Schule dazu, natürlich braucht jede Schule entsprechenden IT-Support, natürlich braucht jedes Kind ab der Grundschule ein digitales Endgerät zum Arbeiten, wie soll es auch sonst gehen? Wir können nicht länger hoffen, dass Eltern sich um alles das kümmern, was die Schule nicht leisten kann, weil sie seit Jahrzehnten kaputt gespart wurde. Nicht alle Eltern können oder wollen das leisten.

Wir müssen die Ausgangslage für alle Schülerinnen und Schüler möglichst auf das gleiche Level stellen und das bedeutet dann eben auch Klassensätze von Tablets oder Laptops. Es geht hier um Teilhabe, und wir sollten als Gesellschaft wollen, dass alle Kinder in der Lage sind, auf digitale Lehrinhalte zurückzugreifen. Denn Zugang zu Bildung darf nicht vom finanziellen Status der Eltern abhängig sein.

Wenn Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitiker weiterhin das Digitale ablehnen, weil es zu teuer sei oder weil Eltern es lieber nicht wollen, weil sie es von früher nicht kennen, dann muss man ganz klar sagen: So kommen wir nicht weiter, die Zukunft wartet nicht auf uns! Wir brauchen die lange überfällige Bildungsoffensive und das bedeutet deutlich mehr Geld, deutliche mehr Innovation und deutlich mehr Mut!