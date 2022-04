Sexismus-Vorwürfe: Linke sieht kein Verschulden bei Wissler

Janine Wissler, Bundesvorsitzende der Linken. (Foto: dpa)

FRANKFURT / MAIN - Die hessische Linke sieht angesichts der Sexismus-Vorwürfe kein Verschulden bei der Bundesvorsitzenden und früheren hessischen Landtagsfraktionsvorsitzenden Janine Wissler. Das sagte der stellvertretende Landesvorsitzende Michael Erhardt am Donnerstag in Frankfurt. Co-Landeschefin Petra Heimer ergänzte, es könnten bislang keine konkreten Zahlen zu Opfern oder Beschuldigten genannt werden.



Nach Angaben des Landesvorstands soll nun eine "Kultur des Hinschauens" entwickelt werden. Die Vorfälle hätten die Partei schwer erschüttert, sagte Co-Landeschef Jan Schalauske. Es sei ein gravierender Missstand, dass es bisher keine Strukturen gebe, an die sich Betroffene wenden könnten. Diskutiert werde nun auch, ob für Funktionäre antisexistische Schulungen verpflichtend werden sollten.

Gesprächsangebote größtenteils nicht angenommen

Die Vorwürfe seien dem Vorstand Ende November 2021 bekannt geworden, hieß es. Daraufhin sei Kontakt mit einer Beratungsstelle aufgenommen worden und seien den Betroffenen Gesprächsangebote gemacht worden, die aber größtenteils nicht angenommen worden seien. Im März sei ein Verhaltenskodex beschlossen worden, der noch weiter ausgearbeitet werden solle, um eine Wiederholung künftiger Vorfälle zu verhindern. Das Thema toxischer Männlichkeit und Rollenverhalten solle in den Mittelpunkt von Fortbildungen gestellt werden.

Erste Schritte seien am Mittwochabend schon im Vorstand erörtert worden, hieß es. Dem Landesvorstand sei "schmerzlich bewusst" geworden, dass es bislang keine entsprechenden Strukturen gab, an die sich Betroffen von Übergriffen wenden konnten, so Schalauske. "Das hat der Aufarbeitung geschadet." Bei den bisherigen Bemühungen um Aufklärung und Aufarbeitung sei man an Grenzen gestoßen. "Wir haben die Notwendigkeit nicht gesehen", sagte Heimer zum Fehlen von Strukturen und Vertrauensleuten, an die sich von Sexismus Betroffene wenden könnten.

"Grenzüberschreitungen, Machtmissbrauch und toxische Machokultur"

Am vergangenen Freitag waren über einen Bericht das Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" mutmaßliche Fälle sexualisierter Gewalt in der hessischen Linkspartei öffentlich geworden. Es gebe verschiedene Dokumente mit Hinweisen auf "mutmaßliche Grenzüberschreitungen, Machtmissbrauch und eine toxische Machokultur", schrieb das Nachrichtenmagazin nach Gesprächen mit zehn Frauen und Männern. Wissler hatte sich daraufhin entschieden dagegen gewandt, dass "mir unterstellt wird, ich hätte irgendjemanden geschützt".