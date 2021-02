Sonderrechte für Geimpfte? Ethikrat stellt Empfehlungen vor

BERLIN - Der Deutsche Ethikrat um die Vorsitzende Alena Buyx will am Donnerstag (10.30 Uhr) in Berlin Empfehlungen zur Debatte um Sonderregeln für Geimpfte vorstellen. Das unabhängige Gremium berät die Bundesregierung in den ethischen Fragen der Corona-Pandemie. Die Diskussion über Sonderrechte hat mit dem schrittweisen Anstieg der Impfzahlen in Deutschland zuletzt nochmals Fahrt aufgenommen. Zudem hatte der Tickethändler Eventim angekündigt, die technischen Voraussetzungen zu schaffen, um Konzerte für ausschließlich geimpfte Zuschauer zugänglich zu machen. Die Debatte berührt nicht nur rechtliche, sondern auch ethische Fragen, vor allem solange es nicht genügend Impfstoff für alle gibt.