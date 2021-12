Kevin Kühnert wird der neue Generalsekretär der SPD. (Foto: dpa)

BERLIN - Der frühere Juso-Chef und SPD-Vize Kevin Kühnert soll Generalsekretär der SPD werden. Ein hybrider Parteitag gab dem 32-Jährigen am Samstag in Berlin 77,78 Prozent der Stimmen. Die Entscheidung muss allerdings noch per Briefwahl bestätigt werden.

