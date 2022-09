Spendenaffäre: Parteizentrale der AfD durchsucht

BERLIN - In der AfD-Spendenaffäre haben Ermittler der Berliner Staatsanwaltschaft und des Landeskriminalamtes Berlin die Parteizentrale der AfD durchsucht. Inzwischen hat die AfD einen entsprechenden Bericht der Tagesschau bestätigt. Es soll dabei um den Verdacht des Verstoßes gegen das Parteiengesetz gehen. Laut Tagesschau lägen der Staatsanwaltschaft Hinweise vor, wonach die AfD in den Rechenschaftsberichten an den Bundestag in den Jahren 2015 bis 2018 falsche Angaben gemacht habe.