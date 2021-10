Streit um Abschaffung der Maskenpflicht an Schulen

Was in Rheinland-Pfalz und Hessen gilt:

In Rheinland-Pfalz gilt auf Warnstufe 1 (derzeit in allen Kommunen) die Maskenpflicht im Schulgebäude, aber nicht am Platz und im Freien. So ist es auch in Hessen - Ausnahme: Maskenpflicht auch am Sitzplatz gilt in den zwei „Präventionswochen“ nach den Herbstferien, bei einem größerem Ausbruchsgeschehen in der Schule oder in den 14 Tagen nach einer bestätigten Infektion in der Klasse. Zudem können Gesundheitsämter generell regionale oder schulbezogene Regeln erlassen.