Sturmtief Antonia: Bahn stellt Regionalverkehr teilweise ein

BERLIN - Wegen des Sturmtiefs "Antonia" hat die Deutsche Bahn den Regionalverkehr in Nordrhein-Westfalen am Sonntagabend eingestellt. "Wir schicken ab 20 Uhr keine neuen Züge mehr auf die Strecke. Alle, die jetzt noch unterwegs sind, fahren aber natürlich noch bis zu ihrem Zielbahnhof", sagte eine Bahn-Sprecherin auf Anfrage der dpa. Dies sei eine Vorsichtsmaßnahme, betonte die Sprecherin. Am Montagmorgen sollen S-Bahnen und Regionalzüge dann voraussichtlich den Betrieb wieder aufnehmen.





Reisende in Nordhessen müssen sich wegen der erneuten Sturmwarnung auf Einschränkungen einstellen. Noch bis zum Montag wehen weiterhin starke bis stürmische Böen - was in den Abendstunden und in der kommenden Nacht voraussichtlich zu Einschränkungen im Öffentlichen Nahverkehr führe, teilte der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) am Sonntagabend mit. "Fahrgäste müssen mit Ausfällen und Verspätungen rechnen." Der NVV empfahl, sich vor dem Start über die jeweilige Verbindung zu informieren und Fahrten soweit möglich zu verschieben.

Zunächst waren folgende Maßnahmen bekannt, weitere könnten dazu kommen: Ab circa 22.00 Uhr werden nach und nach alle Cantus-Linien im Nordosten Hessens zwischen Kassel, Bebra, Fulda, Eschwege, Göttingen und Eisenach eingestellt. Ebenfalls ab circa 22.00 Uhr wird der Betrieb auf den Strecken der Kurhessenbahn eingestellt. Das betrifft folgende Linien: RB4, Kassel-Wilhelmshöhe - Korbach Hbf, RB38, Kassel Hbf - Wabern - Treysa, RB/RE39, Kassel Hbf - Wabern - Bad Wildungen, RB94, Marburg (Lahn) - Bad Laasphe - Erndtebrück, RB/RE97, Marburg (Lahn) - Korbach Hbf - Brilon Stadt.

Warnungen auf für Rheinland-Pfalz

Deutlich beruhigen sollte sich das Wetter nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erst ab Montagabend wieder. Für den Durchzug von „Antonia“ von Nordwest nach Südost wurde nicht nur mit Sturm- und vereinzelt sogar Orkanböen gerechnet, sondern auch kräftigen Schauern und Gewittern. Der DWD warnte vor Unwetter in Teilen von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen, Sachsen, Baden-Württemberg, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern. Neben Sturmfolgen wie herabstürzenden Dachziegeln seien örtlich Blitzschäden möglich.

Besondere Gefahr ging zudem von Bäumen aus, wie DWD-Experte Adrian Leyser erklärte: Schon durch die vorangegangenen Stürme in Mitleidenschaft gezogene und in stark aufgeweichtem Boden stehende Bäume könnten leicht umstürzen.

Vom Sturmflutwarndienst hieß es am Sonntag, dass bis Montag immer wieder mit deutlich erhöhten Wasserständen an der deutschen Nordseeküste sowie im Weser- und Elbegebiet zu rechnen sei.

Drei Sturmtiefs in kurzer Zeit

"Antonia" ist nach "Ylenia" und "Zeynep" das dritte Sturmtief, das innerhalb weniger Tage über Deutschland fegt. Beim Durchzug von "Zeynep" und "Ylenia" waren mindestens sechs Menschen bei Unfällen in Deutschland gestorben. Die beiden Orkantiefs dürften die Versicherer nach ersten Schätzungen mehr als 1,4 Milliarden Euro kosten. "Zeynep" habe Schäden von über 900 Millionen Euro verursacht, teilte die auf Versicherungsmathematik spezialisierte Unternehmensberatung Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) in Köln mit. Es sei der intensivste Sturm seit "Kyrill" im Jahr 2007 gewesen. Die versicherten Schäden des Sturms "Ylenia" schätzte das Unternehmen auf 500 Millionen Euro.

"Zeynep" hatte Deutschland ab Freitagnachmittag mit Windgeschwindigkeiten von örtlich mehr als 160 Stundenkilometern überquert. Die Feuerwehren zählten Tausende Einsätze, meist wegen umgestürzter Bäume, umherfliegender Gegenstände oder beschädigter Gebäude - allein in Nordrhein-Westfalen rückten sie bis Samstagmittag zu über 12.000 Einsätzen aus.