Tabea Rößner: „Wissen nicht, ob Impfpflicht hilft“

Zur Person

Tabea Rößner wurde 1966 in Sassenberg (Münsterland) geboren. Studium der Musikwissenschaft, Kunstgeschichte, Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft in Köln und Frankfurt, Aufbaustudium Journalistik und Öffentliches Recht in Mainz. Von 1991 bis 2009 freiberufliche Journalistin, Autorin und Redakteurin, zuletzt beim ZDF. 2001 bis 2006 Grünen-Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz, seit 2009 Bundestagsabgeordnete für Mainz. Vorsitzende des Ausschusses für Digitales im Bundestag.