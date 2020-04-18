Samstag,
18.04.2020 - 00:00
2 min
Trauer um Ulrich Kienzle
Der TV-Journalist und Nahostexperte Ulrich Kienzle ist mit 83 Jahren in Wiesbaden gestorben. Der Mann mit dem Schnauzbart lieferte sich legendäre Rededuelle mit Bodo Hauser.
Von Stefan Schröder
Chefredakteur VRM
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