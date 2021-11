Triage: Wenn Ärzte über Leben und Tod entscheiden müssen

Wenn die Intensivstationen überlastet sind, müssen Schwerstkranke verlegt werden. (Foto: dpa)

BERLIN - Gernot Marx, der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), ist zuversichtlich: „Ich persönlich sehe nicht, dass wir eine Triage-Situation in Deutschland haben werden. Wir haben noch sehr viele Möglichkeiten, dagegen zu agieren. Wir können, wo es medizinisch vertretbar ist, Operationen und Eingriffe verschieben, Mitarbeiter aus anderen Bereichen in einer Art Notfall-Modus in die Intensivmedizin bringen, oder aus besonders belasteten Regionen Patienten verlegen“, sagte er dem ZDF.

Aber dass die Lage brenzlig ist, zeigt allein schon die Tatsache, dass die DIVI ihre „Empfehlungen zur Zuteilung intensivmedizinischer Ressourcen bei Covid-19-Pandemie aus aktuellem Anlass“ überarbeitet und am Freitag vorgestellt hat. Zudem gab es von DIVI-Mitglied Prof. Uwe Janssen am Freitag einen eindringlichen Appell: „Wir können nicht jeden Tag abwarten, wenn wir so viele Neuinfektionen bekommen. Jetzt muss endlich gehandelt werden. Ansonsten kommen wir in ein paar Wochen in einen Zustand, den keiner will.“

Impfstatus darf keine Rolle spielen Der Impfstatus eines schwer erkrankten Covid-Patienten darf aus Sicht von Intensivmedizinern bei der Entscheidung über die weitere Behandlung keine Rolle spielen. Die ärztliche Hilfspflicht gelte unabhängig davon, wie das Verhalten des Betroffenen vorher war, sagte Georg Marckmann, Vorstand des Instituts für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin in München, am Freitag in Berlin. „Es ist so, dass wir den Lungenkrebs des Rauchers genauso behandeln wie die koronare Herzerkrankung des Übergewichtigen. Und genauso werden wir natürlich auch die Covid-Erkrankung von jemand behandeln, der sich nicht geimpft hat“, so Marckmann.

Woher kommt das Wort Triage?

Triage ist französisch und heißt Auswahl, Sortieren, Sichtung. Der Begriff kommt aus der Militärmedizin. Er ist sozusagen ein Kind des Krieges. Denn dort standen die Ärzte immer wieder vor der Entscheidung, wie sie die vielen, vielen Verletzten mit den knappen medizinischen und personellen Ressourcen versorgen können. Hart gesagt: Sie mussten entscheiden, wer noch behandelt werden soll und überleben kann, und wer nicht. Heute wird der Begriff beim Katastropheneinsatz mit sehr vielen Verletzten, aber auch bei Pandemien verwendet. Wenn es bei Letzteren so viele Kranke auf einen Schlag gibt, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen, dass Ärzte die vielleicht schwierigsten Entscheidungen ihres Lebens treffen müssen. Entscheidungen, „die mit großer Wahrscheinlichkeit den Tod einiger Betroffener bedeuten“, heißt es auf Wikipedia zur Triage. Große Schuldgefühle oder posttraumatische Belastungsstörungen träten bei den Beteiligten, insbesondere bei den Entscheidern, daher häufig auf.

Wann wird die “Auswahl” unausweichlich?

Bis bis es zur Triage kommt, ist es ein weiter Weg. Auf dem Mediziner alles versuchen, das Aussortieren noch abzuwenden. „Zeichnet sich eine Ressourcenknappheit regional und überregional ab und deuten die vereinbarten Inzidenzwerte auf eine Überbelastung hin, sollten Krankenhäuser den Regelbetrieb an diese Situation anpassen“, so die DIVI. Diese Empfehlung wird schon jetzt von Kliniken beherzigt. Aufgrund der Begrenztheit vor allem der personellen Ressourcen könne dann „eine Ausweitung von Behandlungskapazitäten für Covid-19 Patienten eine Reduktion von Ressourcen für Nicht-Covid-19 Patienten bedeuten.“ Letztere dürften aber nicht benachteiligt werden – wegen des Grundsatzes der Gleichbehandlung.

Und wenn es dann doch zum Äußersten kommt? Wenn also alle anderen Mittel zum effizienten Einsatz insbesondere der personellen Ressourcen ausgeschöpft sind. Wenn also – weder in der einzelnen Klinik noch regional oder überregional – „keinerlei Ressourcen mehr verfügbar sind”.

Erst dann müsse „analog der Triage in der Katastrophenmedizin über die Verteilung der begrenzt verfügbaren Ressourcen entschieden werden“, heißt es in den Empfehlungen. Müsse „unausweichlich entschieden werden, welche intensivpflichtigen kritisch kranken Patienten intensivmedizinisch behandelt und welche nicht (oder nicht mehr) intensivmedizinisch behandelt werden sollen.“

Wie läuft die Triage ab?

Die dann „notwendige Priorisierung“ erfolge „ausdrücklich nicht in der Absicht, Menschen oder Menschenleben zu bewerten, sondern mit der Zielsetzung, mit den (begrenzten) Ressourcen möglichst vielen Patienten eine Teilhabe an der medizinischen Versorgung unter Krisenbedingungen zu ermöglichen“. Die Auswahl soll sich deshalb am „Kriterium der klinischen Erfolgsaussicht“ orientieren.

Konkret heißt das: „Wenn nicht anders vermeidbar, werden diejenigen Patienten nicht intensivmedizinisch behandelt, bei denen nur eine sehr geringe Aussicht besteht zu überleben“. Was im Umkehrschluss heißt, dass jene Patienten „vorrangig intensivmedizinisch behandelt werden, die durch diese Maßnahmen eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit haben“. Eine Auswahl aufgrund „des kalendarischen Alters, sozialer Merkmale oder aufgrund bestimmter Grunderkrankungen oder Behinderungen“ sei genauso wenig zulässig wie aufgrund des Corona-Impfstatus.

