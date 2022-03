Ukraine-Krieg und Nato: "Druck wird steigen, etwas zu tun"

Geboren 1968 in Hamburg; Studium der Mittleren und Neueren Geschichte, Publizistik, Politikwissenschaft an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, dort auch Promotion und Habilitation. Nach weiteren Stationen in Bern, Glasgow und London ist er seit 2015 Professor für Militärgeschichte / Kulturgeschichte der Gewalt an der Uni Potsdam. Autor mehrerer Bücher, u.a.: Deutsche Krieger.

Vom Kaiserreich zur Berliner Republik - eine Militärgeschichte. 2020.