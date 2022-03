Ungarns Botschafter: „Wir sind streitlustig“

PéTER GYÖRKÖS

Péter Györkös wurde am 10. November 1963 geboren. Studium der Internationalen Beziehungen bis 1988 in Moskau, Promotion 1992 in Budapest. Mehrere Stationen im Außenministerium Ungarns und im diplomatischen Dienst; unter anderem Deutschlandreferent 1988 bis 1991, Botschafter in Kroatien und bei der EU in Brüssel, seit 2015 Botschafter in Deutschland. Er spricht neben Ungarisch und Deutsch auch Englisch, Französisch, Russisch und Kroatisch, ist verheiratet und hat zwei Kinder.