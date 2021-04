Jetzt teilen:

Berlin - Die USA stocken ihre Truppen in Deutschland um 500 Soldaten auf. Das kündigte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Dienstag nach einem Treffen mit seiner Amtskollegin Annegret Kramp-Karrenbauer an.

© dpa-infocom, dpa:210413-99-185074/1