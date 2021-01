Verband der Hausärzte will Lockerungen für Corona-Geimpfte

Dreyer: Mit Frage differenziert umgehen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat in der Frage von Privilegien für Corona-Geimpfte erstmals durchblicken lassen, dass sie solche Sonderrechte zumindest mittelfristig für denkbar hält. „An dem Tag, wo klar ist, dass Impfen auch nutzt, um Menschen nicht mehr anzustecken, und wenn eine höhere Anzahl von Menschen geimpft ist, muss man mit dieser Frage differenzierter umgehen“, sagte Dreyer in der ARD-Talksendung „Hart aber fair“ in Köln.