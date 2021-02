Virologe Streeck: „Vielen fehlt der Langfrist-Ausblick“

Das Buch

Anfang März 2020 gibt es einen ersten großen Ausbruch von Covid-19 im nordrhein-westfälischen Kreis Heinsberg. Hendrik Streeck und sein Team des Universitätsklinikums Bonn ergreifen die Gelegenheit, das dortige Infektionsgeschehen mit dem neuartigen Sars-CoV-2-Virus zu erforschen. In seinem Buch erzählt Streek von seinen Erfahrungen mit dem Virus und in der Pandemie. So zeichnet er deren Entwicklung in Deutschland nach, erläutert Testverfahren, Infektionswege und die Auswirkungen auf das Immunsystem. Streeck hilft, Covid-19 zu verstehen und erklärt, was wir in den nächsten Monaten beim Umgang mit dem Virus beachten sollten.



Buchinfos:

Hendrik Streeck

„Hotspot - Leben mit dem neuen Coronavirus“

Gebunden, 195 Seiten, Piper-Verlag, München, 18 Euro