Virusvariante: Keine Beeinträchtigung der Impfung erwartet

Warnung des britischen Gesundheitsdienstes NHS vor dem Coronavirus in London. Ersten Analysen britischer Wissenschaftler zufolge verfügt die neue Variante über ungewöhnlich viele genetische Veränderungen, vor allem im Spike-Protein. Foto: Dinendra Haria/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa (Bild: dpa) (Foto: Dinendra Haria/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa)