Warten auf die Haubitzen

Bundeswehrsoldaten üben am "Stinger"-System: Berlin hat der Ukraine die Lieferung von 500 solcher Boden-Luft-Raketen versprochen. Foto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BRÜSSEL - BrüsselMoskau wird sich hüten, eine angeblich aus eigenen Geheimdienstkreisen stammende Analyse als echt zu bestätigen, doch selbst wenn es nur eine täuschend echt gemachte Fälschung sein sollte, würde es nur als scheinbar interne Erkenntnis bestätigen, was offensichtlich und für jeden sichtbar ist: Russland hat den Krieg gegen die Ukraine nicht nur planlos angezettelt, sondern ist nun auch von der Kraft der ukrainischen Verteidigung überrascht. In erster Linie liegt das an der Motivation der ukrainischen Streitkräfte. In zweiter Linie rücken dabei jedoch auch westliche Waffenlieferungen in den Blick.

Wie am Wochenende von einem geheim gehaltenen Flugfeld in der Nähe der Ukraine berichtet wurde, läuft die Militärunterstützung auf westlicher Seite offenbar schneller und umfangreicher als erwartet. 22 EU- und Nato-Staaten hätten sich koordiniert, um Waffen an die Ukraine zu liefern. Die Organisation hätten die USA in die Hand genommen, und die brachten täglich bis zu 14 große Frachtflugzeuge an die westliche Grenze der Ukraine, prall gefüllt mit Panzerabwehrwaffen, Munition, Treibstoff, gepanzerten Fahrzeugen, Gewehren und Feldrationen. Umgehend würden die Güter in unverdächtige Zivilfahrzeuge umgeladen und auf dem Landweg in die Ukraine gefahren. Die "New York Times" berichtete, dass die USA mit ihren Nato-Verbündeten in weniger als einer Woche 17 000 Panzer-Abwehrwaffen in die Ukraine gebracht hätten. Unter dem Strich sei die 350 Millionen Dollar umfassende Militärhilfe, die US-Präsident Biden in der vergangenen Woche zusagte, innerhalb von nur fünf Tagen zu 70 Prozent bereits ausgeliefert worden.

Über die genauen Abläufe hüllen sich die Militärs in Schweigen. Auch eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums betonte am Montag, mit zu viel Detailtiefe könnten die Beteiligten nur gefährdet werden. Die Bundeswehr wolle daher nur über bereits abgeschlossene Lieferungen berichten. Da es auch auf Nachfrage dazu keinerlei Informationen gab, liegt im Umkehrschluss die Vermutung nahe, dass bislang keine der zugesagten Militärhilfen Deutschlands komplett in der Ukraine angekommen ist.

Unter anderem hatte Deutschland seine Erlaubnis erteilt, Infanterie und Artillerie, die aus den Beständen der früheren DDR-Armee in den Niederlanden und in Litauen gelandet waren, der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Darunter befanden sich auch Haubitzen, mit denen Geschosse über mehrere Kilometer hinweg abgefeuert werden können. Daneben sagte die Bundesregierung zu, tausend moderne Panzerabwehrwaffen und 500 Boden-Luft-Raketen ("Stinger") an die Ukraine zu liefern, dazu alte Flugabwehr ebenfalls noch aus Beständen der Nationalen Volksarmee.

Was ist mit der Lieferung

von polnischen Kampfjets?

Um diese "Strela" ranken sich inzwischen Gerüchte. Genährt wurden sie von Berichterstattern in der Ukraine, die unter Berufung auf Kreise des Verteidigungsministeriums Empörung über diesen "Schrott" schilderten. Sie seien verrostet angekommen, funktionierten nicht richtig und seien verschimmelt. Allerdings gab es diese Hinweise bereits zu einem Zeitpunkt, an dem die Bundeswehr nach anderen Quellen noch damit beschäftigt war, den Zustand der "Strela" zu überprüfen, sie also gar nicht geliefert worden sein konnten.

Offensichtlich lagerten bei der Truppe noch 2700 dieser Lenkgeschosse, die seit den 1950er-Jahren im Warschauer Pakt hergestellt worden waren. Sie sind also inzwischen mindestens 33 Jahre alt und wurden bereits vor acht Jahren "aus Sicherheitsgründen" von einer Benutzung durch Bundeswehrsoldaten ausgesondert. Ein Teil der Kisten, in denen sie gelagert werden und auf ihre Verschrottung warten, ist dem Vernehmen nach tatsächlich verschimmelt. Allerdings könnten annähernd 2000 "Strela" noch zu gebrauchen sein, wenn weitere Gerätschaften zur Verfügung stehen.

Offen bliebt auch die Frage, ob es zu einem Ringtausch bei Kampfjets kommt. Die USA betonten mehrfach, Polen könne 22 MiG-29-Jets aus DDR-Beständen an die Ukraine abtreten, weil deren Piloten sich mit diesem Flugzeugtyp auskennen. Im Gegenzug würden die USA Polen mit moderneren F-16-Jets ausstatten. Aus Warschau kamen dazu am Montag erneut Bedenken. Im Unterschied zu den anderen Waffen lassen sich diese Jets nicht einfach in die Ukraine fahren. Sie müssten von polnischen Flughäfen aus gestartet werden und könnten daher den Eindruck einer direkten Kriegsbeteiligung vermitteln.