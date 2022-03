Warum Tobias Hans die Wahl im Saarland kaum noch gewinnen kann.

Grüne, Liberale und Linke sind im Saarland entweder traditionell schwach oder sie performen aktuell nicht.

Die Linken waren an der Saar immer überdurchschnittlich stark (Wahl 2017: 12,8 Prozent), werden diesmal aber wohl am stärksten gebeutelt. Nach den jüngsten Umfragen reicht es möglicherweise nicht mal für die Fünf-Prozent-Hürde. Der Just-in-time-Parteiaustritt ihres Mitbegründers Oskar Lafontaine ist da noch nicht einmal eingepreist.

Die Grünen scheiterten bei der vergangenen Landtagswahl an der Fünf-Prozent-Hürde (4,0 Prozent) und waren zuletzt zerstritten. So hatten sie zur Bundestagswahl 2021 keine gültige Landesliste zustande bekommen. Die Regierungsbeteiligung der Grünen in Berlin und die unbelastete Spitzenkandidatin Lisa Becker (32) könnten den Saar-Grünen trotzdem einen Wiedereinzug in den Landtag verschaffen.

Die FDP (Wahl 2017: 3,3 Prozent) ist schon seit zehn Jahren nicht mehr im Landtag vertreten. Ähnliche Lage wie bei den Grünen: Mit ihrem Bedeutungszuwachs in Berlin und ihrer Spitzenkandidatin Angelika Hießerich-Peter, die ein Landhotel betreibt und Mittelstand in Reinkultur verkörpert, könnte es für den Wiedereinzug in den Landtag diesmal reichen.

Die AfD (Wahl 2017: 6,2 Prozent) ist im Saarland so zerstritten, dass sie ihre Landesliste zurückgezogen hat und nur mit Kreislisten antritt. Das Lager der Corona-Leugner und Putin-Freunde, die die AfD bundesweit umgarnt, lässt die rechten Stimmungsmacher gleichwohl auf einen Wiedereinzug in den Landtag hoffen. (roe)