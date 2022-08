3 min

Was das Volksbegehren zur Verkehrswende für Hessen bedeutet

Tausende Radler haben das Volksbegehren für die Verkehrswende in Hessen auf den Weg gebracht. Doch was will die Initiative erreichen und wie steht Verkehrsminister Al-Wazir dazu?

Von Karl Schlieker Redakteur Politik / Wirtschaft