Wer mit wem?

WO AMPEL UND JAMAIKA SCHON REGIER(T)EN

Nach der Bundestagswahl buhlen SPD und Union um Grüne und FDP. Beide Bündnisse hätten Vorbilder.



Ampel: Das kam außerhalb der kommunalen Ebene bisher selten zustande. In Rheinland-Pfalz regiert SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer seit 2016 in einer solchen Konstellation. Erstmals hatte Ministerpräsident Manfred Stolpe (SPD) in Brandenburg 1990 eine solche Koalition geschmiedet. In Bremen entstand unter Klaus Wedemeier 1991 ein rot-gelb-grünes Bündnis.



Jamaika: In Schleswig-Holstein regiert Daniel Günther (CDU) seit 2017 ohne schwere Krisen mit Gelb und Grün. Zuvor war es auf Landesebene nur einmal zu Jamaika gekommen: zwischen 2009 und 2012 im Saarland unter Peter Müller und Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Nach der Bundestagswahl 2017 scheiterten Jamaika-Verhandlungen an der FDP. 2005 traf sich die Union mit der Grünen-Spitze, um zu sondieren, was mit der FDP möglich wäre – aber nur für ein anderthalbstündiges Gespräch.