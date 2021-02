Werden Masken im Auto bald wie Warnwesten zur Pflicht?

Nach Plänen des Bundesverkehrsministeriums könnte es im Auto bald eine "Mitführpflicht" für Mund-Nase-Masken geben. (Foto: Matthias Balk/dpa)

BERLIN - Autofahrer könnten künftig dazu verpflichtet werden, zwei Mund-Nase-Masken in ihrem Fahrzeug dabei zu haben. Wie die "Saarbrücker Zeitung" am Dienstag berichtet, plant das Bundesverkehrsministerium wohl eine "Mitführpflicht" von Mund-Nase-Bedeckungen auch für die Zeit nach der Corona-Pandemie. Das gehe aus einer Stellungnahme des Ressorts an den Petitionsausschuss des Bundestages hervor.

Das Verkehrsministerium erklärte auf dpa-Anfrage, es prüfe, bei der nächsten Änderungsverordnung der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) eine Mitführpflicht von zwei Mund-Nasen-Bedeckungen vorzuschlagen.



Laut Zeitung will sich das Ministerium an den Regelungen für Warnwesten orientieren. Auch für sie gilt eine "Mitführpflicht", Verstöße können dann mit einem Bußgeld von 15 Euro geahndet werden. In der Stellungnahme heißt es, eine solche Vorgabe sei schneller umzusetzen als Masken für den Verbandskasten vorzuschreiben.