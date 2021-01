Wie die Vakzine wirken und welche Nebenwirkungen sie haben

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BERLIN - Nach der bedingten Zulassung des Moderna-Impfstoffes in der EU entscheidet nun - offenbar bis Ende Januar - die EU-Arzneimittelbehörde auch über das Vakzin von Astrazeneca, sodass bei einem positiven Votum zusammen mit dem Biontech-Präparat drei Impfstoffe verabreicht werden könnten. Hier ein Vergleich.

Wie sind die Impfstoffe gebaut?

Bei Biontech und Moderna handelt es sich um sogenannte mRNA-Impfstoffe, die auf Boten-RNA (Ribonukleinsäure) basieren. Vorher wurde noch kein Impfstoff dieser Art für den Menschen zugelassen. Mit der Boten-RNA enthalten die Impfstoffe die Bauanleitung für einen Bestandteil des Covid-19-Erregers. Auf dieser Grundlage stellen die Körperzellen das Virusprotein her. Gegen dieses entwickelt der Körper dann eine Immunantwort. Die Boten-RNA wird dabei nicht in das Erbgut des Menschen eingebaut. Astrazeneca nutzt dagegen ein etabliertes Verfahren. Es handelt sich hier nämlich um einen Vektorimpfstoff, der auf einem abgeschwächten und für den Menschen harmlosen Schnupfenvirus von Schimpansen basiert. Dieses wird mit Bestandteilen des Coronavirus bestückt. Der Vektorimpfstoff dient dann als Transportmittel, das das Erbmaterial des Coronavirus in die Zellen einschleusen und so die Immunabwehr ankurbeln soll.

Wie gut wirken die Impfstoffe?

Moderna hatte Ende November mitgeteilt, dass sein Impfstoff eine Wirksamkeit von 94,1 Prozent besitze - gemessen 14 Tage nach der zweiten Dosis. Der Biontech-Impfstoff zeigte eine fast identische Wirksamkeit von 95 Prozent - hier waren es sieben Tage nach der zweiten Dosis. Die Zahlen sind im Vergleich etwa zur Grippeimpfung hoch und beziehen sich auf die bisher durchgeführten Phase-3-Studien mit Menschen. Bei Astrazeneca sind die Daten nicht so ganz klar, hängt die Wirkung offenbar auch von der Dosierung ab. Zwischenergebnisse der klinischen Studien zeigten eine Wirksamkeit von 90 Prozent bei bis zu 55-jährigen, gesunden Teilnehmern und einer erst halben und dann vollen Dosierung. 62 Prozent Wirksamkeit ergaben sich bei der Erprobung mit Teilnehmern aller Altersgruppen einschließlich Vorerkrankten - und zweimal der vollen Dosis. Im Durchschnitt betrug die Wirksamkeit 70 Prozent.

Wie oft wird geimpft?

Alle drei Impfstoffe erfordern zwei Wirkstoffgaben. Bei Biontech bekommt der Patient im Abstand von etwa drei Wochen jeweils eine Dosis. Beim Produkt von Moderna sind es rund vier Wochen, bei Astrazeneca vier bis zwölf Wochen. Gespritzt wird den Angaben zufolge jeweils in den Oberarmmuskel.

Welche Nebenwirkungen gibt es?

Unabhängig vom Präparat gaben viele Studienteilnehmer Schmerzen an der Injektionsstelle, Müdigkeit sowie Kopf- und Muskelschmerzen an. Manche litten auch an Fieber und Schüttelfrost. Im Allgemeinen waren die Nebenwirkungen schwach bis mäßig und klangen nach kurzer Zeit ab. Im Vergleich zu Grippe-Impfstoffen gab es häufigere Nebenwirkungen. Der Biontech-Impfstoff ist ab 16 Jahren zugelassen, jene von Moderna und Astrazeneca ab 18. Wobei aus dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium zu hören ist, dass der Astrazeneca-Wirkstoff möglicherweise nur für unter 55-Jährige zugelassen werden soll.

Wie werden die Vakzine gelagert?

Der Impfstoff von Biontech muss bei minus 70 Grad gelagert werden. In speziell entwickelten Versandboxen kann das Präparat bis zu 15 Tage transportiert werden. Beim Moderna-Impfstoff muss es mit etwa minus 20 Grad Celsius nicht ganz so kalt sein. Der Biontech-Impfstoff kann im Kühlschrank gelagert werden, muss aber innerhalb von fünf Tagen aufgebraucht werden. Der Moderna-Impfstoff ist 30 Tage bei Kühlschranktemperatur und zwölf Stunden bei Raumtemperatur stabil. Das klassische Atrazeneca-Präparat hat hier einen eindeutigen Vorteil: Es kann bei zwei bis acht Grad mindestens sechs Monate aufbewahrt werden.

Wie teuer sind die Impfstoffe?

Die Preise für die neuartigen Impfstoffe von Biontech und Moderna liegen wahrscheinlich um ein Vielfaches höher als die von herkömmlichen Mitteln wie etwa von Astrazeneca. Die belgische Staatssekretärin Eva De Bleeker hatte die bisher geheim gehaltenen Preise zeitweise auf Twitter veröffentlicht. Demnach soll eine Moderna-Dosis umgerechnet rund 15 Euro kosten, eine von Biontech zwölf Euro, von Astrazeneca nur 1,78 Euro. Der Tweet wurde später gelöscht. Der Bund zahlt den Impfstoff. Die Kosten für den Aufbau und die Organisation der Impfzentren tragen die Länder und die gesetzliche Krankenversicherung sowie die Private Krankenversicherung.