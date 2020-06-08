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Montag, 08.06.2020 - 00:00
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„Wir wissen immer nur, was nicht geht“

Der digitalpolitische Sprecher der SPD im Bundestag, Jens Zimmermann, ist fest davon überzeugt, dass Deutschland dazu in der Lage ist, den digitalen Wandel in angemessener Zeit zu schaffen.

Bundestagsabgeordneter und SPD-Digitalexperte Jens Zimmermann aus Groß-Umstadt im Gespräch mit dieser Zeitung. Foto: Guido Schiek

Bundestagsabgeordneter und SPD-Digitalexperte Jens Zimmermann aus Groß-Umstadt im Gespräch mit dieser Zeitung. (Foto: Guido Schiek)

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