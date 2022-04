4 min

Wohlfahrt ohne Arbeit: AWO-Gehaltszahlung fürs Nichtstun

Nach der Anklage eines Scheinarbeitsverhältnisses, muss eine 35-Jährige ihr Gehalt an die Wiesbadener Awo zurückzahlen. Ihr Anwalt kündigt in Freiburg bereits Berufung an.

Von Olaf Streubig und Manuel Fritsch