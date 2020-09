108 neue Coronavirus-Infektionen in Hessen

Eine Frau wird auf das Coronavirus untersucht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Innerhalb eines Tages sind in Hessen 108 weitere Corona-Infektionen registriert worden. Am Dienstag (Stand 14.00 Uhr) lag die Gesamtzahl damit bei 16 985, wie das Sozialministerium in Wiesbaden mitteilte. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um einen auf 540. Unter den Landkreisen und kreisfreien Städten kommt der Kreis Groß-Gerau auf die meisten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen: Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, ein wichtiger Wert für den Verlauf der Pandemie, lag nach Angaben des Ministeriums bei 25,4.

Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 20 gelten in Hessen unter anderem eine erhöhte Aufmerksamkeit und ein erweitertes Meldewesen. Diese Schwelle wurde am Dienstag nur vom Kreis Groß-Gerau überschritten.