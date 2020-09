120 Infektionen in Hessen: Offenbach lockert Beschränkungen

Eine Mitarbeiterin vom Gesundheitsamt hält einen Abstrichstäbchen in der Hand. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild)

Wiesbaden/Offenbach - In Hessen sind am Sonntag weitere 120 Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Erreger in Verbindung gebracht wird, lag weiterhin bei 535, wie das hessische Sozialministerium in Wiesbaden mitteilte (Stand: 14.00 Uhr). Damit liegt die Zahl der täglichen Neuinfektionen erstmals seit vergangenem Dienstag wieder über 100. Bei der sogenannten Inzidenz, einer wichtigen Kennzahl für den Verlauf der Corona-Pandemie, gab es uneinheitliche Veränderungen: In einigen Kommunen wurden leicht sinkende, in anderen leicht steigende Werte registriert.

In Offenbach sank die Inzidenz in den letzten Tagen stetig. Am 25. August hatte der Wert noch bei 59 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern gelegen. Am Sonntag nannte die Stadt den Wert 17,9, das Land sprach von einer Inzidenz von 17,6. Die Stadt Offenbach kündigte an, die zuvor erlassenen Beschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu lockern. Ab diesem Montag (7.9.) gilt damit keine Maskenpflicht mehr im Unterricht, im öffentlichen Raum dürfen sich wieder mehr Menschen treffen, wie die Stadt am Sonntag mitteilte. Auch die Sperrstunde für die Gastronomie werde aufgehoben. «Das Risiko in Offenbach ist nicht mehr größer als in anderen Orten», sagte Gesundheitsdezernentin Sabine Groß.

Zuvor galten in der Stadt aufgrund steigender Infiziertenzahlen strenge Kontaktbeschränkungen. So waren Aufenthalte im öffentlichen Raum nur alleine, in Gruppen von höchstens fünf Menschen oder mit Angehörigen des eigenen und eines weiteren Haushalts erlaubt. «Der starke Rückgang der Neuinfektionen zeigt, dass die getroffenen Maßnahmen für die Stadt Offenbach sinnvoll und notwendig waren», sagte Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD).

Unter den hessischen Landkreisen und kreisfreien Städten kam am Sonntag Frankfurt auf die meisten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen - die Inzidenz lag damit bei 20,4. Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 20 gilt in Hessen unter anderem eine erhöhte Aufmerksamkeit und ein erweitertes Meldewesen.

Im Main-Taunus-Kreis lag der Wert nach der Mitteilung vom Sonntag bei 19,7, im Kreis Groß-Gerau bei 18,5 und in der Stadt Offenbach bei 17,6. In der Landeshauptstadt Wiesbaden sank die Zahl auf 10,4. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 16 098 Menschen in Hessen mit dem Coronavirus infiziert.