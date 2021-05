1205 Corona-Neuinfektionen: Inzidenz sinkt auf 153,4

Proben für Corona-Tests werden für die weitere Untersuchung vorbereitet. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild)

Berlin/Wiesbaden - In Hessen haben sich binnen eines Tages 1205 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Neuansteckungen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner sank auf 153,4, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Sonntag hervorgeht (Stand: 03.10 Uhr).

Weitere 15 Menschen starben mit oder an dem Virus, damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 seit Beginn der Pandemie auf 6893. Hessenweit wurden seither 264 976 Corona-Fälle gemeldet, 232 800 gelten inzwischen als genesen. Als aktiv infiziert gelten nach RKI-Angaben 25 300 Menschen. Am höchsten war die Sieben-Tages-Inzidenz in der Stadt Offenbach mit 266,3, am niedrigsten in Wetteraukreis mit 102,2.

454 Covid-Patienten wurden in Hessen nach neuesten Zahlen des DIVI-Intensivregisters (Stand Sonntag, 11.19 Uhr) auf Intensivstationen behandelt, 225 von ihnen müssen beatmet werden. 1720 der 1948 verfügbaren Intensivbetten sind laut DIVI belegt, darunter auch Patienten mit anderen Krankheiten.

