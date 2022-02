12.608 Corona-Neuinfektionen in Hessen: 21 Todesfälle

Eine medizinische Mitarbeiterin hält in einem Corona-Testzentrum ein Abstrichstäbchen in der Hand. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden/Berlin - In Hessen sind innerhalb eines Tages 12 608 Corona-Neuinfektionen registriert worden. 21 weitere Menschen starben an oder mit Covid-19, damit stieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Erkrankung seit Beginn der Pandemie auf 9110, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (Stand: 3.21 Uhr) vom Mittwoch hervorgeht. Die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner - ging auf 1092,8 zurück, nach 1138,1 am Vortag.

Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Neuaufnahmen von Covid-19-Erkrankten in Krankenhäusern je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - verringerte sich nach Angaben des Sozialministeriums in Wiesbaden am Mittwoch leicht auf 6,15 - nach 6,2 am Dienstag. Eine Woche zuvor hatte dieser für die Einschätzung der Pandemieentwicklung wichtige Wert in Hessen bei 7,66 gelegen.

Mit 1747,9 wies der Landkreis Bergstraße die höchste Sieben-Tage-Inzidenz unter den Kommunen im Bundesland auf, gefolgt von der Stadt Kassel mit 1645,9 und dem Landkreis Kassel mit 1426,5. Den niedrigsten Wert verzeichnete der Landkreis Groß-Gerau mit 608,8.

Auf den Intensivstationen der hessischen Krankenhäuser lagen am Mittwoch nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) 195 erwachsene Covid-19-Patienten. 89 von ihnen mussten beatmet werden (Stand 10.05 Uhr).

