1276 Corona-Neuinfektionen in Hessen: Fast 100 Todesfälle

Ein medizinischer Mundschutz liegt auf einem Tisch im Sonnenschein.

Berlin/Wiesbaden - In Hessen sind binnen eines Tages mehr als 1200 neue Corona-Infektionen und fast 100 Todesfälle gemeldet worden. Wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag hervorgeht, stieg die Zahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle mit 1276 Neuinfektionen auf 168 871. Insgesamt 4676 Todesfälle wurden mit dem Virus in Verbindung gebracht, 99 mehr als am Vortag (Stand 0.00 Uhr). Die Inzidenz als wichtige Kennziffer der Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100 000 Einwohner sank landesweit unter 100 auf 99,6. In den Regionen wies den höchsten Wert laut hessischem Sozialministerium weiter der Kreis Fulda mit 215,7 auf.

Laut dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) wurden am Donnerstag 403 Corona-Patienten behandelt (Stand: 13.21 Uhr). 199 Covid-19-Patienten wurden beatmet. Hessenweit waren - auch mit Patienten mit anderen Krankheiten - 1720 von 1934 betreibbaren Intensivbetten belegt.

Laut RKI wurden bis Mittwoch (Stand Donnerstag, 10.00 Uhr) 150 343 Impfdosen in Hessen gegen Corona gespritzt. 114 788 Menschen erhielten die erste Impfung, 5887 mehr als am Vortag. Die Impfquote lag bei 1,8 Prozent. 35 555 erhielten auch schon die zweite Impfdosis.

© dpa-infocom, dpa:210128-99-205302/3