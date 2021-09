1296 Corona-Infektionen: Höchste Inzidenz in Offenbach

Ein Arzt macht einen Abstrich für einen Corona-Test. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/Symbolbild)

Berlin/Wiesbaden - Die Stadt Offenbach kämpft weiter mit hohen Corona-Infektionszahlen und liegt bei der Sieben-Tages-Inzidenz nun bundesweit an der Spitze: Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche betrug am Freitag 236,1 - höher als in jeder anderen deutschen Kommune. Dies geht aus aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin hervor. Nach Angaben der Stadtverwaltung gelten in Offenbach 605 Menschen aktuell als infiziert.

Hessenweit wurden dem RKI zufolge innerhalb eines Tages 1296 Neuinfektionen erfasst. Acht weitere Menschen im Bundesland starben an oder mit dem Virus (Stand 3.14 Uhr). Seit Beginn der Pandemie wurden damit in Hessen 7660 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - ging von 110,5 am Vortag auf 109,8 zurück.

Auf den Intensivstationen der hessischen Krankenhäuser lagen nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Freitag 131 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. 58 von ihnen mussten beatmet werden (Stand 13.19 Uhr).

Hessen weist die landesweite Inzidenz seit Anfang der Woche getrennt nach geimpften und ungeimpften Menschen aus. Für Ungeimpfte, Teilgeimpfte oder Menschen ohne Angaben zum Impfstatus über zwölf Jahre liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 282,7. Für vollständig Geimpfte beträgt die Inzidenz 14,7.

