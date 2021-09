1296 Neuinfektionen in Hessen: Inzidenz leicht gesunken

Eine FFP2-Maske liegt auf einem Tisch. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild)

Berlin/Wiesbaden - In Hessen haben sich innerhalb eines Tages 1296 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Acht weitere Menschen starben an oder mit dem Coronavirus, wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts vom Freitag (Stand 3.14 Uhr) hervorgeht. Seit Beginn der Pandemie wurden damit in Hessen 7660 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage, ging den Daten zufolge von 110,5 am Vortag auf 109,8 zurück.

Auf den Intensivstationen der hessischen Krankenhäuser lagen nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Freitag 131 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. 53 von ihnen mussten beatmet werden (Stand 7.19 Uhr).

