130 Teilnehmer bei Demo vor Polizeipräsidium in Frankfurt

Frankfurt/Main - Nach Ausschreitungen bei Demos am 1. Mai in Frankfurt haben am Mittwochabend Dutzende Menschen vor dem Polizeipräsidium demonstriert. Ein Polizeisprecher berichtete von etwa 130 Teilnehmern, es habe «keine besonderen Vorkommnisse» gegeben. Die Kundgebung richtete sich gegen «Polizeigewalt am 1. Mai» und wurde von einem größeren Aufgebot von Einsatzkräften begleitet.

Am vergangenen Samstag war es bei einer Mai-Demonstration linker Gruppen zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstrierenden gekommen, es gab mehrere Verletzte. Beamte und Demonstranten warfen sich danach gegenseitig gewalttätige Übergriffe vor.

