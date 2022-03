15.000 neue Corona-Fälle in Hessen: Inzidenz steigt weiter

Ein Arzt hält ein Teststäbchen für die Entnahme einer Probe für einen Corona-Test in der Hand. (Bild: dpa) (Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden/Berlin - Innerhalb eines Tages sind in Hessen 15.098 neue Corona-Fälle registriert worden. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Freitag hervor. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hessen stieg weiter auf 1256,4 nach 1212,9 am Donnerstag. Es gab neun neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

Die für die Einschätzung des Pandemieverlaufs wichtige Hospitalisierungsinzidenz erhöhte sich nach Angaben des hessischen Sozialministeriums auf 7,26 nach 7,01 am Donnerstag. Der Wert gibt an, wie viele Covid-19-Patienten ins Krankenhaus kamen - bezogen auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Auf den Intensivstationen der hessischen Krankenhäuser wurden nach Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) am Freitag 136 erwachsene Covid-19-Patienten behandelt, von denen 59 beatmet werden mussten.

© dpa-infocom, dpa:220318-99-573897/2