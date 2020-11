1594 weitere Corona-Infektionen in Hessen

Ein Bett auf einer Intensivstation. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild)

Berlin/Wiesbaden - Die Anzahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Hessen ist binnen 24 Stunden um 1594 Fälle gestiegen. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 84 845. Dies geht aus Zahlen des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag hervor (Stand 00.00 Uhr). 1232 Todesfälle werden inzwischen mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 33 mehr als am Vortag.

Von Kommunen selbst gemeldete Werte können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen, da sie die Daten mit Zeitverzögerung weitergeben. Zahlen, die die Kommunen selbst nennen, sind in der Regel aktueller als die des RKI oder des hessischen Sozialministeriums in Wiesbaden.

Die sogenannte Inzidenz - also die Zahl von Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen - lag am Samstag in Hessen bei 152,07.