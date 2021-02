259 Corona-Neuinfektionen in Hessen: 12 weitere Todesfälle

Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Berlin/Wiesbaden - Binnen eines Tages sind in Hessen 259 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Seit Beginn der Pandemie wurden damit insgesamt 180 703 Fälle nachgewiesen, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Montag (Stand 0.00 Uhr) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um 12 auf 5460.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage, betrug am Montag 56,1 und ist damit im Vergleich zum Vortag wieder leicht gestiegen. Zwölf Landkreise und kreisfreie Städte lagen am Montag unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50. Den niedrigsten Wert wies die Stadt Kassel mit 23,7 auf, den höchsten der Lahn-Dill-Kreis mit 111,3.

Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen ist montags meist niedriger, auch weil am Wochenende weniger getestet wird.

Laut Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) wurden in Hessen 328 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt (Stand Montag 13.19 Uhr). 173 davon wurden beatmet. Landesweit waren 1643 von 1934 Intensivbetten belegt, auch mit Patienten mit anderen Krankheiten.

Dem RKI zufolge wurden hessenweit einschließlich Sonntag (Stand Montag 08.00 Uhr) 278 493 Impfdosen zum Schutz vor dem Coronavirus verabreicht. 192 608 Menschen erhielten demnach bislang die erste Impfung, 3434 mehr als noch einen Tag zuvor. Die Impfquote lag bei 3,1 Prozent. 85 885 Menschen haben bislang auch die zweite Impfdosis erhalten. Hier lag die Quote bei 1,4 Prozent.

© dpa-infocom, dpa:210215-99-444891/3