3,5 Prozent der Schulleiterposten an Grundschulen unbesetzt

Wiesbaden - Von den mehr als 1000 Schulleiterposten an hessischen Grundschulen waren zum Stichtag 1. Oktober vergangenen Jahres 36 Stellen unbesetzt. Dies geht aus einer Antwort des Kultusministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der FDP im Landtag in Wiesbaden hervor. Der Wert entspricht einer Quote von rund 3,5 Prozent. 30 Direktorenstellen waren weniger als ein Jahr vakant gewesen. Für fünf Stellen wurde dagegen seit mehr als einem Jahr eine Besetzung gesucht, für eine Stelle seit mehr als zwei Jahren.

«Die Besetzung offener Stellen genießt hohe Priorität», erklärte das Ministerium. «Die Entscheidungen werden zügig getroffen und umgesetzt.» Die Dauer der Verfahren sei jedoch teils von Faktoren abhängig, die nicht zu beeinflussen seien. Dazu zähle etwa die Zahl der Bewerbungen oder wenn sich unterlegene Bewerber gegen eine Entscheidung wehren.