387 Corona-Neuinfektionen: Sieben-Tage-Inzidenz gesunken

Berlin/Wiesbaden - In Hessen sind binnen eines Tages 387 weitere Corona-Infektionen registriert worden. Die Zahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner sank auf 146,3, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Dienstag hervorgeht (Stand: 03.10 Uhr). Am Vortag hatte die Inzidenz bei 152,4 gelegen.

Weitere 29 Menschen starben mit oder an dem Virus, damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 seit Beginn der Pandemie auf 6933. Hessenweit wurden seither 265 989 Corona-Fälle gemeldet. Am höchsten war die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Offenbach (242,6) sowie in den Landkreisen Fulda (214,7) und Hersfeld-Rotenburg (207,1).

438 Covid-Patienten wurden in Hessen nach Zahlen des Divi-Intensivregisters (Stand Dienstag, 15.19 Uhr) auf Intensivstationen behandelt, 220 von ihnen mussten beatmet werden. 1763 der 1970 verfügbaren Intensivbetten sind laut Divi belegt, auch mit Patienten mit anderen Erkrankungen.

In Hessen haben bis einschließlich Montag nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Dienstag fast 1,74 Millionen Menschen - also 27,6 Prozent - mindestens eine Impfdosis gegen das Virus erhalten. Vollständig geimpft sind fast 495 000 Hessinen und Hessen (7,9 Prozent).

