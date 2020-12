56 Migranten bei Schneefall und Kälte ausgesetzt

Ein Streifenwagen Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archiv (Bild: dpa) (Foto: Carsten Rehder/dpa/Archiv)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wernberg-Köblitz - Schleuser haben in der Oberpfalz 56 Migranten bei Schneefall und Kälte an einer Autobahn ausgesetzt. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, seien die aus Syrien, Somalia und Palästina stammenden Flüchtlinge - unter ihnen sechs Kinder im Alter zwischen zwei und 14 Jahren - in der Nacht vermutlich an einem Pendlerparkplatz nahe Wernberg-Köblitz (Landkreis Schwandorf) zwischen Nürnberg und der Grenze zu Tschechien von einem Lastwagen abgesetzt worden. Ein Bürger habe über den Notruf die Polizei informiert.

Die Gruppe hätte mehrere Stunden auf «Weitertransporteure» warten müssen. Einige der Flüchtlinge seien an der Autobahn 6, einer Bundesstraße sowie im Ort Wernberg herumgeirrt. Ein Teil der Gruppe hatte den Angaben nach in einem Gehöft bei Kötschdorf Zuflucht gesucht. Die Polizei brachte die Migranten vorerst im Feuerwehrhaus in Wernberg unter, wo sie verpflegt wurden.