A49: Erneut Proteste gegen Waldrodung an Bundesstraße

Kirtorf - Erneut haben sich rund 40 Aktivisten an der Bundesstraße 62 bei Kirtorf im Vogelsbergkreis versammelt, um gegen den Weiterbau der A49 in Mittelhessen zu protestieren. Wie die Polizei mitteilte, war zuvor eine Versammlung unter dem Motto «Schlafen gegen Schlafverbot» von der Versammlungsbehörde des Vogelsbergkreises verboten worden. Den Protestierenden sei in der Nacht zum Montag nochmals die Rechtslage und das Verbot erläutert worden. Die Aktivisten hätten darauf zunächst nicht reagiert, die Polizei habe die Lage aber «kommunikativ» lösen können, hieß es.

Bis auf knapp ein Dutzend Menschen, die sich kurz darauf auf einer nahe gelegenen Wiese niedergelassen hätten, hätten sich alle weiteren Personen entfernt. Lediglich vereinzelt habe es Platzverweise gegeben, der Einsatz sei weitgehend störungsfrei verlaufen, hieß es.

Bereits in der Nacht zum Sonntag hatten Aktivisten mit einem Schlaflager ihren Protest gegen den Weiterbau der Autobahn untermauert. Dabei blockierten bis zu 60 Menschen mit Feldbetten und Zelten die Bundesstraße. Die Proteste richten sich gegen die Rodung eines Waldstücks bei Homberg (Ohm). Die Bäume im Dannenröder Forst sollen für den Bau der A49 fallen. Die Autobahn soll Kassel und Gießen miteinander verbinden. Der geplante Teilabschnitt führt von Stadtallendorf zum Ohmtal-Dreieck.