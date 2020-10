A49-Gegner radeln Richtung Autobahn

Teilnehmer starten zur Fahrrad-Demo vor dem Kasseler Hauptbahnhof. Foto: Swen Pförtner/dpa (Bild: dpa) (Foto: Swen Pförtner/dpa)

Kassel/Homberg/Ohm - Vom Kasseler Hauptbahnhof sind am Samstagmorgen Demonstranten mit ihren Fahrrädern aufgebrochen, um gegen den Weiterbau der Autobahn 49 nach Gießen zu demonstrieren. Unter dem Motto «Fahrrad fahr'n statt Autobahn» wollen sie wie bereits in der vergangenen Woche einen bereits fertig gestellten Abschnitt der Autobahn zwischen den nordhessischen Orten Gudensberg und Borken nutzen und damit für den übrigen Verkehr blockieren.

In Abstimmung mit der Polizei sollen Autobahnabschnitte in unmittelbarer Nähe der Stadt Kassel gemieden werden. Laut Augenzeugen nahmen an die 100 Menschen an der Aktion teil, die am Nachmittag mit einer Kundgebung am Dannenröder Forst enden soll. Die Polizei begleitet die Radler mit Motorrädern.

In dem Waldstück sollen ebenso wie derzeit bereits im Herrenwald bei Stadtallendorf Bäume für den Weiterbau der Autobahn gefällt werden. Aus Protest dagegen hatten Aktivisten Teile der beiden Wälder besetzt. Mit einem Großaufgebot sichert die Polizei seit Donnerstag die Rodungen im Herrenwald. Dabei wurden auch mehrere Baumhäuser und Plattformen geräumt, auf denen sich die Aktivisten verschanzt hatten, um sich gegen die Rodungen zu stemmen. Nach dem Lückenschluss soll die A49 Kassel und Gießen direkter miteinander verbinden.