3 min

Ab Freitag Ausgangssperre in Hessens Hotspots

Hessen zieht die Notbremse. In Regionen mit hohen Infektionszahlen gilt von Freitag an eine nächtliche Ausgangssperre. An Weihnachten soll es Lockerungen für Familientreffen geben.

Von Christian Stang Reporter Politikredaktion Wiesbaden