Dienstag,
14.07.2020 - 00:00
2 min
Abinoten trotz Corona besser denn je
Das Abitur stand in diesem Jahr unter den erschwerten Bedingungen der Corona-Pandemie. Dennoch erreichten die Schüler den besten Landesdurchschnitt seit vielen Jahren.
Von Christian Stang
Reporter Politikredaktion Wiesbaden
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