Abitur wird mit Deutschprüfungen fortgesetzt

Abiturienten gehen in einem Gymnasium kurz vor Beginn des Abiturs zu ihrem Prüfungsraum. Foto: Felix Kästle/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Felix Kästle/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Die Abiturprüfungen an Hessens Schulen sind auch nach der Verschärfung der Schutzmaßnahmen wegen der Ausbreitung des Coronavirus fortgesetzt worden. Am Montag standen landesweit Arbeiten in mehreren Leistungskursen auf dem Programm, darunter die Fächer Deutsch, Kunst, Musik, Politik und Wirtschaft sowie Religion und Sport.

Der Krankenstand der Schüler habe zwar etwas höher als in den Vorjahren gelegen, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums in Wiesbaden. Es gebe auch Kritik, aber die Mehrzahl der Schüler wolle die Abiturprüfungen weiter schreiben. Am Dienstag sind Arbeiten in den Leistungskursen Latein und Spanisch geplant.

Um das Abitur durchführen zu können, wurde zum Schutz vor Infektionen ein ausreichender Sicherheitsabstand zwischen den Schülern bei den Prüfungen eingerichtet. Die Schulen waren zudem angewiesen, die Prüfungsgruppen so klein wie möglich zu halten, am besten unter zehn Schülern.