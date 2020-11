AfD-Fraktion will gegen Maskenpflicht im Landtag klagen

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: picture alliance / Peter Steffen/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: picture alliance / Peter Steffen/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden - Die hessische AfD-Fraktion will gegen die Maskenpflicht im Wiesbadener Landtag klagen. «Eine Maskenpflicht am Sitzplatz im Plenarsaal des Landtags ist aus unserer Sicht nicht gerechtfertigt, da hier hinreichende Abstände gewahrt und entsprechende Hygienemaßnahmen eingehalten werden können», erklärte der Fraktionsvorsitzende Robert Lambrou am Montag in Wiesbaden die Ankündigung. Solange die Maskenpflicht aber nicht durch eine Gerichtsentscheidung gekippt ist, gelte die aktuelle Verfügung für alle Angeordneten des hessischen Landtags. Daran werde sich auch die AfD-Fraktion halten.

Der Ältestenrat des Landtags hatte vor wenigen Tagen wegen der Corona-Pandemie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Virus angeordnet. Die Maskenpflicht gilt demnach im gesamten Gebäude und damit auch im Plenarsaal sowie dort am Sitzplatz. Der Ältestenrat beschloss zudem auch Abstandsregelungen im Plenarsaal sowie das Angebot freiwilliger Corona-Schnelltests vor Ausschuss- und Plenarsitzungen.

Auslöser für die Maskenpflicht war die AfD-Fraktion. Deren Mitglieder waren bei einer Sondersitzung des Parlaments ohne Masken erschienen. Daraufhin hatte es massive Kritik aus den übrigen Fraktionen gegeben. Bei der Sitzung des hessischen Landtags an diesem Dienstag gilt erstmals die Maskenpflicht.