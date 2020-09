AfD-Landtagsfraktion will zwei Mitglieder ausschließen

Rainer Rahn (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Nach monatelangen internen Konflikten will die AfD-Landtagsfraktion zwei ihrer Mitglieder ausschließen. Über die Anträge gegen die Abgeordneten Rainer Rahn und Rolf Kahnt soll in der Fraktionssitzung am 20. Oktober abgestimmt werden. Die für den Ausschluss erforderliche Zweidrittel-Mehrheit gilt als sicher, da 15 Abgeordnete den Anträgen zustimmen wollen. Die Fraktion wirft den beiden Abgeordneten unkollegiales Verhalten vor. Kahnt werden wiederholte Alleingänge im Parlament vorgehalten. Rahn nimmt schon seit Monaten nicht mehr an Sitzungen der Fraktion und des Landtagsplenums teil.

Rainer Rahn: „Bespitzelung schlimmer als bei der Stasi“

Über Rahns und Kahnts Verhalten hatte die Fraktionsführung Dossiers angefertigt. Rahn warf der Fraktion daraufhin „Bespitzelung schlimmer als bei der Stasi“ vor. Der Fraktionsvorsitzende Robert Lambrou nannte die Protokolle den „allerletzten Versuch“, Rahn und Kahnt in die Fraktionsarbeit einzubinden. Nach deren Ausschluss wird die Fraktion von ursprünglich 19 Abgeordneten auf 16 Mitglieder schrumpfen. Die Abgeordnete Alexandra Walter war zu Beginn der Wahlperiode nicht in die Fraktion aufgenommen worden.