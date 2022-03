Akademie verurteilt Russlands Angriff: „Zerstörerisch“

Jetzt teilen:

Darmstadt - Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung hat den russischen Angriff auf die Ukraine als „Entfesselung zerstörerischer Gewalt“ verurteilt. Man sei gleichzeitig voller Bewunderung für den Widerstand der ukrainischen Bevölkerung und für die mutigen Oppositionellen in Russland und Belarus, teilte das Präsidium der Akademie am Dienstag in Darmstadt mit.

Es sei ein Angriff auf das Selbstbestimmungsrecht des Nachbarlandes. Wladimir Putin verfolge nicht nur seine imperialen Ambitionen, er wolle die demokratische Entwicklung in der Ukraine beenden. Diese repräsentiere einen Gegenentwurf zur wachsenden Unterdrückung freiheitlicher Positionen in seinem eigenen Land.

Die Akademie vergibt jährlich mit dem Georg-Büchner-Preis die wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland. Die Auszeichnung wird seit 1951 an Schriftstellerinnen und Schriftsteller vergeben, die in deutscher Sprache schreiben. Seit einer Frühjahrstagung der Akademie 2008 in Lwiw (Lemberg) seien auch persönliche Kontakte in die Ukraine entstanden, teilte die Akademie mit.

