Aktivisten blockieren Tore bei Rüstungsunternehmen

Kassel - Seit dem frühen Freitagmorgen blockieren Aktivisten zwei Tore des Rüstungsunternehmens Krauss-Maffei Wegmann (KMW) in Kassel. «Nach erstem Stand sind es 25 Menschen vor einem Tor und 43 vor dem anderen», sagte ein Sprecher der Polizei. Mit der Aktion wolle man den Schichtwechsel stören und die Produktion so unterbrechen, teilte das Bündnis «Rheinmetall Entwaffnen» am Morgen mit. Eine KMW-Sprecherin wollte sich dazu zunächst nicht äußern.

Die Aktivisten fordern demnach ein Ende der Waffen-Exporte. «Während eine weltweite Pandemie wütet und uns deutlich macht, wie wichtig Gesundheit und Pflege sind, produzieren die Waffenhersteller wie hier in Kassel weiter Kriegsgerät. Waffen werden keine Gesundheit und keinen Frieden schaffen», hieß es in der Mitteilung. Für den Rest des Tages kündigte das Bündnis weitere Blockaden und Aktionen an. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass zwei Aktionen bei der Stadt angemeldet seien. Eine Kundgebung am Lutherplatz soll um 10 Uhr stattfinden, eine Demonstration am Halitplatz ist demnach für 16 Uhr angekündigt.