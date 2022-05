Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Bild: dpa) (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild)

Kassel - Aktivisten haben am Freitag für einen Polizeieinsatz in Kassel gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, hielten sich mehrere Personen auf dem Gebäudedach der Kasseler Gazprom-Tochter Wingas auf. Zwei Aktivisten seilten sich demnach mit einem Banner vom Dach ab und hingen vor der Fassade. Weitere Personen hielten sich mit einem Transparent vor dem Gebäude auf, hieß es in der Mitteilung. Aufgrund des Polizeieinsatzes war die Straße „Königstor“ zeitweilig für den Verkehr gesperrt.

