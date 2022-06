Al-Wazir zur Spitzenkandidatur für hessische Grüne bereit

Tarek Al-Wazir (Bündnis 90/Die Grünen), Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident von Hessen, spricht. (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild)

Bad Hersfeld - Hessens Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Tarek Al-Wazir (Grüne) hat seine Bereitschaft erklärt, für das Amt des Ministerpräsidenten zu kandidieren. „Ich möchte, dass wir uns im nächsten Jahr so aufstellen, dass wir uns einen wirklichen Dreikampf um die Staatskanzlei liefern können“, sagte Al-Wazir am Samstag auf dem Landesparteitag der Grünen in Bad Hersfeld vor 314 Mitgliedern. „Wenn sich die Partei im nächsten Jahr dazu entscheidet, diesen Weg wirklich zu gehen, dann wäre es so, dass ich nicht nur mit dem Herzen, sondern mit beiden Beinen in Hessen stehend, auch dazu bereit wäre.“

Bei dem Landesparteitag wollten die hessischen Grünen die Marschroute bis zur Landtagswahl im Herbst kommenden Jahres abstecken. Im Fokus des Treffens stand der Leitantrag „Veränderung braucht Halt. Halt braucht Veränderung“. „Wir haben die Chance, bei der nächsten Wahl Hessen auf die nächste Stufe zu heben“, erklärte Al-Wazir. Das Land müsse aus dem fossilen Zeitalter in das Zeitalter der erneuerbaren Energien überführt werden. Nötig sei die Transformation der Wirtschaft, ohne dass es Verlierer im Land gebe. „Es macht einen Unterschied, ob man das Ganze von Platz 1 oder Platz 2 angeht.“ Die hessischen Grünen regieren derzeit in einer Koalition mit der CDU.

© dpa-infocom, dpa:220611-99-627821/2