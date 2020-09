Alkoholverkauf wird in Wiesbaden wieder erlaubt

Apfelwein wird in Gläser aus einem Bembel geschenkt. Foto: Andreas Arnold/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Andreas Arnold/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Hessens Landeshauptstadt Wiesbaden lockert wieder die Corona-Auflagen. Ein Alkoholverkaufsverbot, das wegen steigender Infektionszahlen zeitweise beschlossen wurde, wird nach Angaben der Stadt von Sonntag an wieder aufgehoben. Die Regelung galt in einem Zeitfenster zwischen 0.00 und 6.00 Uhr. Alle anderen Einschränkungen und Maßnahmen wie etwa das Tragen eines Mundschutzes an Haltestellen sowie das Versammlungsverbot von mehr als 50 Personen sollen aber zunächst in Kraft bleiben.

Nach einer großen Hochzeitsfeier mit rund 100 Gästen in der Nachbarstadt Mainz war es in Wiesbaden zuletzt zu etlichen neuen Corona-Fällen gekommen. Etwa ein Drittel der Gäste hatte sich mit dem Coronavirus angesteckt. Viele Personen waren nach der Hochzeit wieder zur Arbeit gegangen. Die Behörden hatten zudem zunächst Probleme, eine vollständige Gästeliste zu bekommen.